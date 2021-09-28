Чижов: Венгрия учитывала требования Еврокомиссии при подписании газового контракта с РФ Фото: REUTERS

Будапешт согласовал требования Еврокомиссии при подписании газового контракта с Москвой. Такое заявление во вторник, 28 сентября, постпред России при Европейском союзе Владимир Чижов.

«Естественно, деталей, в том числе коммерческих деталей этого контракта, не могу знать, но я уверен, что, идя на подписание этого контракта, довольно крупного, серьезного и долгосрочного, Будапешт учитывал соответствующие требования Еврокомиссии», - заявил дипломат в эфире телеканала Россия-24.

Напомним, Москва и Будапешт достигли нового долгосрочного соглашения о поставках российского газа, которое вступит в силу 1 октября текущего года и рассчитано на 15 лет с возможностью изменения объемов закупки газа через десять лет. «Газпром» будет поставлять в Венгрию ежегодно 4,5 млрд кубометров природного газа.

Как писал сайт kp.ru, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал подписание Будапештом газового контракта с Россией «ударом» для Киева и заявил, что незалежная на этот «удар» ответит. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, в свою очередь, назвал действия украинских властей возмутительными.