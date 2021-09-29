Роскомнадзор пригрозил заблокировать YouTube за ограничения на каналы RT

Видеохостингу YouTube грозят санкции вплоть до блокировки Фото: REUTERS

Роскомнадзор предупредил Google о возможности блокировки на территории России видеохостинга YouTube, если Youtube-каналы Russia Today не восстановят в правах распространения информации. Об этом сообщает "Интерфакс".

Надзорный орган направил в американскую компанию письмо, в котором потребовал "в максимально короткие сроки снять все ограничения с YouTube-каналов "RT DE" и "Der Fehlende Part".

В РКН подчеркнули, что действия американской компании нарушают принципы свободного распространения информации и являются актом цензуры против российских СМИ.

"За такие действия интернет-ресурс может быть признан причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, включен в соответствующий перечень и получить предупреждение Роскомнадзора", - констатировали в ведомстве.

Если предупреждение не исполнят, то нарушителю грозит полная или частичная блокировка, отметили в надзорном органе.

Как ранее писал сайт kp.ru, видеохостинг YouTube удалил два немецких канала RT - RT DE и Der Fehlende Part (DFP).

Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала это медийной войной, объявленной России, а также выразила надежду, что российские власти зеркально ответят на это

В МИД России назвали случившееся "актом беспрецедентной информационной агрессии со стороны видеохостинга Youtube, совершенному при очевидном потворстве, если не по настоянию германской стороны".