Песков: Путин и Эрдоган не будут обсуждать Крым на переговорах в Сочи

Путин и Эрдоган не будут обсуждать Крым на переговорах в Сочи Фото: пресс-служба президента Турции

Тема Крыма не будет обсуждаться на встрече президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, эта тема обычно не обсуждается. В плане Крыма обсуждать с турецкой стороной нечего», – заявил журналистам официальный представитель Кремля.

В открытом режиме для представителей прессы пройдет приветственная часть встречи двух лидеров. Переговоры начнутся после 13:00 по московскому времени, никаких заявлений для журналистов по итогам встречи не запланировано, уточнил Песков.

Ранее пресс-секретарь президента России выразил сожаление, что Эрдоган заявил об «аннексии» Крыма во время подготовки его визита в Сочи. По словам Пескова, адресатом послания турецкого лидера Кремль видит «безусловно себя».

Как писал сайт kp.ru, президент Турции заявил, что Анкара не признает Крым частью России и считает необходимым сохранить территориальную целостность Украины.