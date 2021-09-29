Григорий Явлинский сообщил, что перенес операцию на сердце

Григорий Явлинский перенес операцию на сердце Фото: Иван МАКЕЕВ

Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский сообщил, что перенес операцию сердце. Политику провели абляцию сердца во вторник, 28 сентября.

«Операция прошла успешно, сейчас я чувствую себя нормально и уже могу работать. Некоторое время (надеюсь, недолго) буду оставаться в больнице под присмотром врачей», – написал Явлинский в своем Telegram-канале.

Напомним, политик был госпитализирован в Москве. Источник kp.ru сообщал, что на выходных ему стало плохо с сердцем. Явлинского доставили в одну из больниц столицы, его состояние оценивалось как стабильное, средней степени тяжести.

В 1998 году Явлинскому провели операцию на сердце в Германии, а через год в Соединенных Штатах.

Как писал сайт kp.ru, в этом году политик впервые отказался баллотироваться на выборы в Государственную думу. До этого он всегда возглавлял общефедеральной список «Яблока» на голосовании в нижнюю палату парламента.