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Политика29 сентября 2021 13:50

Путин заявил, что отношения России и Турции развиваются позитивно

Встреча российского лидера с турецким коллегой проходит в эти часы в Сочи
Абдулла ШАКИРОВ
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Путин заявил, что отношения России и Турции развиваются позитивно

Путин заявил, что отношения России и Турции развиваются позитивно

Фото: REUTERS

Отношения России и Турции развиваются в позитивном ключе, заявил российский президент Владимир Путин во время встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Приятно отметить, что отношения у нас развиваются, развиваются позитивно. Профильные ведомства работают постоянно отрыто, причем по всем направлениям", - сказал глава государства.

Напомним, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что на встрече Путина и Эрдогана планируется «самая обширная» повестка переговоров, в числе которой обсуждение двусторонних отношений, ситуации в Сирии, Ливии и Афганистане, а также других региональных проблем.

По словам Пескова, лидеры двух стран не собираются обсуждать тему Крыма.

Сам президент Турции рассказал отметил, что на переговорах главы двух государств должны принять важные решения.

Владимир Путин заявил, что отношения России и Турции развиваются позитивно