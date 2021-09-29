Путин заявил, что отношения России и Турции развиваются позитивно Фото: REUTERS

Отношения России и Турции развиваются в позитивном ключе, заявил российский президент Владимир Путин во время встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Приятно отметить, что отношения у нас развиваются, развиваются позитивно. Профильные ведомства работают постоянно отрыто, причем по всем направлениям", - сказал глава государства.

Напомним, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что на встрече Путина и Эрдогана планируется «самая обширная» повестка переговоров, в числе которой обсуждение двусторонних отношений, ситуации в Сирии, Ливии и Афганистане, а также других региональных проблем.

По словам Пескова, лидеры двух стран не собираются обсуждать тему Крыма.

Сам президент Турции рассказал отметил, что на переговорах главы двух государств должны принять важные решения.