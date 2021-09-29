Собянин, Воробьев и Лысенко отказались от мандатов в Госдуме

Сергей Собянин отказался от мандата в Госдуме Фото: Михаил ФРОЛОВ

Четыре кандидата в Госдуму от партии "Единая Россия" в Москве и Московской области отказались от мандатов депутатов Госдумы восьмого созыва, следует из постановления Центризбиркома.

В их числе мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Кроме того, решили не становиться депутатами главврач городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко (Москва) и главврач Балашихинского роддома Наталья Алимова (Московская область).

Ранее сайт kp.ru писал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу могут отказаться от мандатов депутатов Государственной думы. Заместитель секретаря Генерального совета "Единой России" Сергей Перминов рассказал, что на эту тему в политической партии проходят консультации.

Напомним, по итогам голосования в нижнюю палату российского парламента вошли представители восьми партий.