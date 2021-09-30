Путин на встрече с Эрдоганом заявил о необходимости искать компромисс по Карабаху

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе Фото: REUTERS

Ситуация в Нагорном Карабахе стала одной из тем беседы президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана на встрече 29 сентября в Сочи, рассказал журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам Пескова, российский лидер, в частности, заявил о необходимости компромиссных решений по Нагорному Карабаху .

Напомним, что 10 ноября 2020 года, при содействии России, Азербайджан и Армения подписали договор о прекращении огня в зоне нагорнокарабахского конфликта. В его условия входит ввод в регион российской миротворческой группы, полное прекращение огня, передача пленных, помощь раненым и мирным жителям, а также вхождение в состав Азербайджана Кельбаджарского, Лачинского и Агдамского районов.

11 ноября 2020 года министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением боевых действий в Нагорном Карабахе.

В Нагорном Карабахе находятся российские миротворцы, которые следят за тем, чтобы не произошло обострения конфликта.