В России заканчивается срок действия отсрочки на прохождение техосмотра

Фото: Евгения ГУСЕВА

С 1 октября 2021 года в силу вступает закон, который отменяет отсрочку на прохождение технического осмотра для легковушек. Пройти осмотр в обязательном порядке придется тем, у кого до 1 февраля 2021 года истек срок действия диагностической карты автомобиля. Также, получить первую техническую карту обязаны владельцы тех машин, которые достигли возраста четырех лет.

Техосмотр должны пройти владельцы коммерческого, пассажирского и грузового транспорта. Это касается автомобилей, которые оформлены на юридическое лицо или используется для коммерческих целей.

За отсутствие диагностической карты водителю автомобиля может грозить штраф от 500 до 800 рублей. Министерство юстиции готовит законопроект, согласно которому, с 1 марта 2022 года штраф может возрасти до двух тысяч рублей.

Сайт kp.ru рассказывал о нововведениях при техосмотре в 2021 году. Журналисты разобрались в новых правилах. Например, процедуру техосмотра теперь предписано фотографировать. Нужны два снимка: до и после диагностики. Все фото будут отправляться в единую автоматизированную информационную систему техосмотра ЕАИСТО.