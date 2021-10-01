Александр Масляков об уходе популярных игроков из КВН: Мы за звездами не гонимся. Мы сами делаем звезд

Александр Масляков. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

«Клуб веселых и находчивых» не ставит цель привлечь к участию в проекте популярных персонажей, поскольку способен выращивать их сам, заявил руководитель и бессменный ведущий КВН Александр Масляков.

«Мы за звездами не гонимся. Это слишком громко, возможно, прозвучит, но мы не сильно обращаем на это внимания. Мы сами делаем звезд», – сказал телеведущий в интервью kp.ru, отвечая на вопрос, хватает ли проекту звезд.

По словам Маслякова, КВН не ориентирован на какую-то определенную аудиторию, однако учитывает интересы своих поклонников. Он отметил, что всем угодить невозможно, «а противников у КВН достаточно».

Напомним, сайт kp.ru писал о том, как бывшие игроки КВН создали альтернативную юмористическую лигу на телеканале ТНТ - проект «Игра», по формату очень напоминающий КВН Александра Маслякова. В ней заявлены более 80 популярных комиков.

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