Александр Масляков рассказал, что даст КВН шоу «Суперлига»

Александр Масляков рассказал, что КВН даст шоу «Суперлига» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новый проект на телеканале СТС – «Суперлига» – позволит КВН открыть новые творческие рамки и изменить привычный формат юмористической игры, рассказал ведущий Александр Масляков.

«Формат «выйди и пошути» остается, соревновательная часть тоже, а вот жюри у нас там нет. Для нас это возможность совместной работы с каналом СТС: им это вроде понравилось, и мы сейчас снимаем несколько передач… Суть в том, что у вас появляется возможность творить. Для нас новое шоу - это попытка немножко видоизменить игру», – сообщил он в интервью kp.ru.

По словам Маслякова, «Суперлига» – это проект, в котором участвуют те комики, которые уже приобрели статус звезд. При этом телеведущий подчеркнул, что новое шоу снимается в первую очередь ради творчества, а не для того, чтобы юмористы заработали денег.

Сайт kp.ru писал о шоу «Суперлига», которое делает компания АМиК (производитель КВН). Это юмористическая лига, где в течение сезона (девять выпусков) определятся три команды, которые и разыграют титул чемпионов и миллион рублей.

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