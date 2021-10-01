КНДР провела испытания новой зенитной ракеты Фото: REUTERS

КНДР заявила о проведении испытания новой зенитной ракеты. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

- Академия оборонных наук КНДР 30 сентября 2021 года провела испытания новой зенитной ракеты, разработанной ею. Цель пуска заключалась в возможности подтвердить практичность работы пусковой установки, радара и комплексной машины боевого управления, а также проверить характеристики разработанной ракеты, - говорится в сообщении ЦТАК.

Накануне Северная Корея объявляла о проведении испытаний недавно разработанной гиперзвуковой ракеты "Хвасон-8".

До этого, в ночь на вторник, 28 сентября, Токио и Сеул сообщили, что КНДР снова запустила по меньшей мере одну баллистическую ракету в сторону Японского моря.