Инфекционист Тимаков назвал самой тяжелой текущую волну COVID-19 в России Фото: Александр ГЛУЗ

В России текущая волна пандемии коронавирусной инфекции будет самой тяжелой. Вероятнее всего, ситуация стабилизируется только к середине декабря текущего года. Об этом заявил главный врач медцентра "Лидер-медицина", врач педиатр-инфекционист Евгений Тимаков.

По словам эксперта, все последующие волны ковида будут переноситься легче, поскольку заболевать тяжелой формой будут реже. Об этом он рассказал ТАСС.

Тимаков ранее заявлял, что пандемия covid-19 сохранится на протяжении года как минимум. По его словам, прежде, чем говорить об отмене антиковидных ограничений, следует проанализировать весеннюю заболеваемость в 2022 году.

Напомним, первые симптомы коронавируса этой осенью стали больше похожи на простуду и грипп. Теперь при ковиде на ранних стадиях заболевания появляется сильный насморк, сама же болезнь протекает быстрее. Среди других симптомов гриппа, которые ярко проявляются при covid-19, эксперты отмечают боли и першение в горле, а также высокую температуру, к которым могут добавиться головокружение и потеря обоняния.