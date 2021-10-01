Голикова заявила, что локдаун из-за коронавируса в России не объявят

Татьяна Голикова уверена, что локдауна в России не будет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России не планируют вводить локдаун из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией, заявила РИА Новости вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, прирост заболеваемости COVID-19 связан с наступлением осени. Об этом свидетельствуют данные профильных ведомств, отметила зампредседателя правительства России.

Как ранее писал сайт kp.ru, в Кремле видят рост заболеваемости и смертности по коронавирусу в России, но дополнительных ограничений в связи с этим вводить не планируют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Вместе с тем, по словам представителя Кремля, обстановка дает повод для "мобилизации".

По словам Дмитрия Пескова, в Кремле не обсуждают возможность введения нового локдауна из-за пандемии коронавируса. Пресс-секретарь президента России отметил, что в правительстве внимательно следят за развитием ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией. Однако, по его словам, за этим внимательно следят и губернаторы, у которых имеются особые полномочия на случай худшего варианта развития.