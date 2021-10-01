Видео первого обыска в доме экс-замминистра просвещения РФ Раковой опубликовало МВД

Бывший заместитель министра просвещения России, вице-президент Сбербанка Марина Ракова Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В МВД РФ подтвердили, что бывший заместитель министра просвещения России, вице-президент Сбербанка Марина Ракова объявлена в розыск. Ее подозревают в хищении 50 миллионов рублей, полученных в результате мошенничества с государственными контрактами в сфере образования.

Накануне в доме Раковой прошел обыск. В МВД поделились видео того, как он проходил. На записи Ракова в домашнем халате и босая сидит за столом, читая какие-то бумаги. После этого экс-замминистра была вызвана на допрос, но не пришла на него. Она выключила телефон и пропала из дома, где проживала. Предполагается, что она могла попытаться сбежать из России на Украину, так как та неохотно выдает Москве фигурантов уголовных преследований.

Как ранее писал сайт kp.ru, Марина Ракова пока не пересекала границу России. В МВД продолжают заниматься ее розыском. Если в суде будет доказана виновность Раковой, ей грозит до 10 лет заключения и штраф до 1 миллиона рублей.