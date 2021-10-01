Песков заявил, что Путин еще не определился с новым детским омбудсменом

Дмитрий Песков / Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос РИА Новости о кандидатуре нового детского омбудсмена.

По словам представителя Кремля, российский лидер Владимир Путин еще не определился с кандидатурой уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.

Как ранее писал сайт kp.ru, 1 октября глава государства освободил от должности Анну Кузнецову, которая занимала пост детского омбудсмена с осени 2016 года.

Кузнецова вошла в первую пятерку "Единой России" на выборах в Госдуму и согласилась начать деятельность в нижней палате российского парламента. Владимир Путин предложил ей курировать в Госдуме вопросы семьи и детей.

Отметим, что некоторые победители сентябрьского голосования предпочли продолжить работу в привычной должности, отказавшись от мандатов. В их числе мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.