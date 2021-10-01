Владимир Путин освободил Владимира Васильева от должности своего советника Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Российский лидер Владимир Путин освободил Владимира Васильева от должности советника президента в связи с избранием депутатом Государственной думы. Указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

- Освободить Васильева Владимира Абдуалиевича от должности советника президента РФ в связи с его избранием депутатом Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва, — гласит текст документа.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее Владимир Путин освободил от должности детского омбудсмена Анну Кузнецову в связи с её избранием в Госдуму. Накануне она получила удостоверение об избрании депутатом ГД восьмого созыва.Кузнецова представляла первую пятерку списка кандидатов от партии "Единая Россия" на выборах в Госдуму 17-19 сентября 2021 года.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин еще не определился с кандидатурой уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.