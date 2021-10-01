Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика1 октября 2021 14:56

Путин освободил Владимира Васильева от должности советника президента

Он был избран депутатом Госдумы
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Владимир Путин освободил Владимира Васильева от должности своего советника

Владимир Путин освободил Владимира Васильева от должности своего советника

Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Российский лидер Владимир Путин освободил Владимира Васильева от должности советника президента в связи с избранием депутатом Государственной думы. Указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

- Освободить Васильева Владимира Абдуалиевича от должности советника президента РФ в связи с его избранием депутатом Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва, — гласит текст документа.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее Владимир Путин освободил от должности детского омбудсмена Анну Кузнецову в связи с её избранием в Госдуму. Накануне она получила удостоверение об избрании депутатом ГД восьмого созыва.Кузнецова представляла первую пятерку списка кандидатов от партии "Единая Россия" на выборах в Госдуму 17-19 сентября 2021 года.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин еще не определился с кандидатурой уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.