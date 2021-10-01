Посла Грузии вызвали в МИД Украины для выяснения причин задержания Саакашвили Фото: Иван ВИСЛОВ

Грузинского посла в Киеве Теймураза Шарашенидзе вызвали в Министерство иностранных дел Украины после задержания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Дипломат был вызван для выяснения причин задержания политика и получения официальной информации об этом, написал в Twitter пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко.

Как писал сайт kp.ru, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был задержан в пятницу, 1 октября, грузинским правоохранителями. Об этом сообщил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили. В настоящее время Саакашвили находится под арестом в Руставской тюрьме неподалеку от Тбилиси.

Напомним, в пятницу, 1 октября, Саакашвили заявил о возвращении на родину. В видеообращении в Facebook, он сказал, что сейчас находится в Батуми, куда приплыл по морю.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что ситуация вокруг Саакашвили вызвала беспорядки, расшатав обстановку перед выборами в стране.