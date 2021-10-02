В Минске пропал корреспондент "Комсомольской правды" в Беларуси Геннадий Можейко

Геннадий Можейко - автор материала, из-за которого предположительно заблокировали сайт KP.BY. Фото: Facebook

В Беларуси перестал выходить на связь журналист "КП в Беларуси" Геннадий Можейко.

Корреспондент не подходит к телефону с пятницы, 1 октября, и точной информации о его местоположении нет - где он может быть неизвестно ни друзьям, ни коллегам. Не отвечают на звонки и его родители. Последний раз с Геннадием общались вчера около 16:00.

Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин сообщил, что редакция не обладает информацией о местонахождении журналиста Можейко. Существует вероятность, что он мог быть задержан правоохранителями. Об этом сообщали правозащитники центра "Весна". Но информация пока не подтвердилась.

Напомним, 29 сентября 2021 года доступ к сайту "Комсомольской правды в Беларуси" был заблокирован. Соответствующее действие было выполнено по решению Министерства информации республики. При попытке зайти на сайт издания появляется сообщение о его блокировке по решению этого ведомства.

Геннадий Можейко - автор того самого материала, из-за которого предположительно заблокировали сайт KP.BY. Это был текст по мотивам новости о том, что в Беларуси сотрудник КГБ был смертельно ранен в ходе специального мероприятия по отработке адресов, по которым могли находиться потенциально причастные к терроризму люди.

На ситуацию обратили внимание в Кремле. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, блокировка сайта "Комсомольской правды" в Беларуси нарушает свободу средств массовой информации. В Кремле не согласны с таким решением, подчеркнул он.