Суд в Черногории направил экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова в экстрадиционный изолятор

Тельман Исмаилов Фото: Евгения ГУСЕВА

Решением Высшего суда в Подгорице задержанный в Черногории бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов в субботу, 2 октября, направлен в экстрадиционный изолятор.

Как передает портал Vijesti, сторона защиты выступает категорически выдачи предпринимателя России. Как писал сайт kp.ru, ранее появилась информация, что экс-владелец Черкизовского рынка политическое убежище в Черногории из-за якобы имевших место гонений РФ.

Адвокат задержанного Милош Вуксанович заявил, что это дело является «примером политических и экономических гонений со стороны РФ», отметив, что по данному факту будет подготовлена объемная документация, поданная в процессе по запросу на политическое убежище. «Факт запроса на убежище исключает опасность бегства, на которой настаивают в решении о помещении под стражу», - заявил защитник.

Напомним, экс-владелец Черкизовского рынка был задержан днем ранее, 1 октября, в Подгорице по ордеру на розыск, выданному Россией. Предприниматель был заочно арестован в 2017 году по обвинению в организации убийства бизнесмена Владимира Савкина и учредителя компании «Люблино Моторс» Юрия Брылева. Годом ранее тела бизнесменов обнаружили в салоне машины в Подмосковье. Их убийца позже был задержан. В прокуратуре полагают, что клиентами киллера выступили Тельман и Вагиф Исмиловы.