Ректор МГУ заявил, что девятилетнюю студентку Алису Теплякову не собираются отчислять из вуза Фото: "КП" Архив

Девятилетнюю студентку Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Алису Теплякову не собираются отчислять из учебного заведения. Такое заявление сделал ректор вуза Виктор Садовничий.

Ранее издание Lenta.ru со ссылкой на отца Тепляковой рассказала, что преподаватели на факультете психологии МГУ, куда поступила девочка, отказались искать индивидуальный подход, и якобы угрожали отчислением за непосещаемость занятий.

«Она учится, папа ходит с ней на занятия, факультет опекает», - приводит ТАСС слова ректора вуза, который отрицательно ответил на вопрос о том, собираются ли отчислять юную студентку.

Напомним, Алиса Теплякова, которой недавно исполнилось девять лет, успешно сдала Еденный государственный экзамен по русскому языку, профильной математике, а также биологии и информатике. Девочка также прошла вступительные испытания на психфаке МГУ. Ее отец подписал договор о зачислении на платное обучение, указав на, что его дочь будет сама решать, хочет ли работать после окончания вуза.