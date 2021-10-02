Трамп рассказал, что привился от коронавируса вакциной Pfizer

Дональд Трамп Фото: REUTERS

Бывший президент США Дональд Трамп впервые рассказал, что привился от коронавирусной инфекции вакциной производства Pfizer, и не исключил, что может ревакцинироваться.

«Ну, меня привили Pfizer, но я был бы очень рад любой из них (вакцин)», - рассказал экс-глава Белого дома в интервью интернет-порталу Yahoo Finance.

На сегодняшний день в США одобрены к применению вакцины трех производителей - Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson.

Напомним, год назад у 74-летнего Трама начали проявляться симптомы заболевания - кашель и повышенная температура тела. В октябре прошлого года в Белом доме сообщили, что его решили госпитализировать «на несколько дней в качестве меры предосторожности». Позже Трамп решил сообщил гражданам о своем самочувствии. В видеообращение он заявил, что чувствует себя лучше, и в скором времени планирует вернуться к предвыборной кампании.