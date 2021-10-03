В России 3 октября 2021 от коронавируса умерли 828 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

За прошедшие сутки в России зафиксирован новый максимум по количеству смертей от коронавирусной инфекции. По информации Оперативного штаба по борьбе с COVID-19, медики зарегистрировали 890 летальных случаев.

Таким образом, по состоянию на воскресенье, 3 октября, жертвами коронавируса в России стали 209 918 человек.

Как писал сайт kp.ru, накануне в стране от инфекции скончались 886 человек.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, заявил, что в Кремле не обсуждают возможность введения нового локдауна из-за пандемии коронавируса. По его словам, за ситуацией на местах внимательно следят и губернаторы, у которых имеются особые полномочия на случай худшего варианта развития.

Ранее замгендиректора по научной работе центра «Вектор» Александр Агафонов говорил, заболевание коронавирусом вместе с гриппом отягощает течение последнего.