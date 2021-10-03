Минпросвещения не планирует массово закрывать школы из-за коронавируса Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Министерство просвещения России не планирует массового закрытия школ в связи с коронавирусом, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

В настоящее время из-за COVID-19 в стране закрыты менее 0,1% школ. Локдаун в системе общего образования возможен только в случае крайней необходимости, сказал министр просвещения в беседе с ТАСС.

Как отметил Кравцов, решение о закрытии школ принимают власти того или иного региона.

Напомним, в конце августа 2021 министр просвещения говорил, что в настоящее время у ведомства нет никаких планов по переводу учебы в российских школах в дистанционный формат из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее Кравцов сообщил об усилении противоэпидемиологических мер в школах с 1 сентября 2021 для обеспечения безопасности учеников и педагогов.