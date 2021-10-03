Премьер Грузии заявил, что Саакашвили планировал убийства нескольких оппозиционеров

Премьер Грузии: Михаил Саакашвили планировал убийства нескольких оппозиционеров в Тбилиси Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что Михаил Саакашвили планировал убийства нескольких оппозиционеров во время митинга в Тбилиси.

По его словам, бывший грузинский лидер хотел неожиданно появится на заранее спланированной акции в столице страны, спровоцировав взрыв эмоций у ее участников.

- Их план был такой: во время кульминации и мобилизации около десяти тысяч человек, наверное, они смогли бы этого достичь, полиции пришлось бы задержать Саакашвили и, возможно, использовать спецтехнику. И в это время одной из версий рассматривалось убийство нескольких оппозиционных лидеров, — сказал Гарибашвили.

Политик добавил, что после убийства Саакашвили потребовал бы отставки грузинского правительства и проведения внеочередных выборов.

Ранее Ираклий Гарибашвили заявил, что Михаил Саакашвили сможет вернуться на Украину только после того, как отсидит весь тюремный срок. Он добавил, что Саакашвили настоятельно просит о возвращении в Киев. Гарибашвили также выразил недоумение решением экс-президента Грузии вернуться на родину.

Как писал сайт kp.ru, в пятницу, 1 октября Саакашвили задержали на родине. США уже призвали власти Грузии обращаться с задержанным экс-президентом страны в соответствии с законом. Тем временем, в российском Кремле заявили, что не следят за ситуацией вокруг задержания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. По словам адвоката задержанного, сейчас его подопечному, объявившему голодовку в тюрьме, может помочь только помилование.