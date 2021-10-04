Глава Минздрава РФ предупредил о напряженном сезоне гриппа и призвал прививаться

Михаил Мурашко прогнозирует напряженный сезон гриппа Фото: Алексей БУЛАТОВ

России предстоит напряженный сезон гриппа, предупредил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко на форуме "Биотехмед".

В связи с этим он призвал россиян воспользоваться наиболее эффективным методом защиты – пройти вакцинацию. Он подчеркнул, что нужно сделать прививки и от гриппа, и от коронавируса.

Как ранее писал сайт kp.ru, сезон гриппа в России уже начался. Такое заявление в конце сентября сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова, отметив, что в текущем году первые случаи заражения выявили еще в конце июля, а групповая заболеваемость была зарегистрирована уже в августе и в разных российских субъектах.

Анна Попова указала на необходимость вакцинироваться для того, чтобы не заразиться гриппом и коронавирусной инфекцией одновременно.

Напомним, иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков объяснил, что будет если человек одновременно заразится и гриппом, и коронавирусом. Такая ситуация возможна и от нее никто не застрахован. Болезнь в таком случае будет протекать очень тяжело, особенно у некоторых групп населения.