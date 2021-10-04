Явлинского выписали из больницы после операции на сердце

Григорий Явлинский Фото: Иван МАКЕЕВ

Лидер партии "Яблоко" Григорий Явлинский выписан из больницы после операции на сердце. Об этом сообщил РИА Новости источник в политической партии.

"Действительно, Григорий Алексеевич сейчас дома, восстанавливается, - уточнил соратник Явлинского. - На данный момент информация положительная, все нормально. В общем, опасений каких-то нет. Какого-то ухудшения состояния нет".

Информацию подтвердил руководитель пресс-службы "Яблока" Игорь Яковлев. По его словам, решение о выписке принято в связи с "ростом заболеваемости COVID-19 в Москве и удовлетворительным состоянием Григория Явлинского".

Как ранее писал kp.ru, в конце сентября Явлинский был госпитализирован в Москве из-за проблем с сердцем. Позднее Явлинский подтвердил, что перенес операцию сердце. Политику провели абляцию сердца во вторник, 28 сентября.

Добавим, что в 1998 году Явлинскому провели операцию на сердце в Германии, а через год в Соединенных Штатах.

Напомним, в этом году Явлинский впервые отказался баллотироваться на выборы в Государственную думу. До этого он всегда возглавлял общефедеральной список "Яблока" на голосовании в нижнюю палату парламента.