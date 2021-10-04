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Политика4 октября 2021 13:55

Песков заявил, что задержание журналиста "Комсомольской правды" Геннадия Можейко нельзя одобрять

В Кремле не располагают данными, где именно задержали корреспондента
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков осудил задержание журналиста "Комсомольской правды" Геннадия Можейко, заявив, что такие действия против прессы нельзя одобрять.

По словам представителя Кремля, российский лидер Владимир Путин проинформирован о ситуации с арестом корреспондента и блокировкой сайта "Комсомольская правда в Беларуси". Однако защитить права представителя прессы власти России не могут, так как Можейко гражданин Белоруссии, отметил Песков.

"Де-юре мы не имеем возможности через наше диппредставительство какие-то наводить справки или тем более заниматься защитой интересов", - констатировал пресс-секретарь президента России.

Песков уточнил, что Кремль не располагает информацией о том, где именно задержали Можейко.

Напомним, журналист "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадий Можейко был задержан в ночь с 1 на 2 октября 2021 года в Москве и доставлен в следственный изолятор на Окрестина в Минске.

Это произошло после того, как на сайте kp.by вышел его материал об Андрее Зельцере - программисте, который застрелил сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка и был убит в перестрелке с силовиками.