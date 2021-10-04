Журналиста "Комсомольской правды" Геннадия Можейко допросили в присутствии адвоката

Геннадий Можейко Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Задержанный КГБ Белоруссии журналист "Комсомольской правды" Геннадий Можейко допрошен в качестве подозреваемого. Об этом рассказал представитель издательского дома Валентин Алфимов, который прибыл в столицу Белоруссии в связи с резонансным арестом.

По словам Алферова, во время допроса к Можейко наконец пустили адвоката и следственные действия проводились уже в его присутствии. До этого защитников не пускали в СИЗО, где содержат Можейко.

"Сегодня к нему после обеда попал адвокат, после чего в присутствии адвоката он был допрошен в качестве подозреваемого, - уточнил Алфимов. - В настоящий момент решается вопрос о применении к нему меры пресечения. Жив, здоров, чувствует себя хорошо".

Можейко подозревают по двум статьям уголовного кодекса: "разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни" и "оскорбление представителя власти".

Напомним, журналист "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадий Можейко был задержан в ночь с 1 на 2 октября 2021 года в Москве и доставлен в следственный изолятор на Окрестина в Минске.

Это произошло после того, как на сайте kp.by вышел его материал об Андрее Зельцере - программисте, который застрелил сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка и был убит в перестрелке с силовиками.

Как ранее писал сайт kp.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков осудил задержание журналиста "Комсомольской правды" Геннадия Можейко, заявив, что такие действия против прессы нельзя одобрять.