Журналист "Комсомольской правды" Геннадий Можейко вернулся в Белоруссию по совету российских властей

Геннадий Можейко Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Задержанный белорусскими силовиками журналист "Комсомольской правды" Геннадий Можейко пытался улететь в другую страну, но российские власти ему не позволили, заявил начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун.

По словам представителя правоохранительных органов, корреспонденту также дали понять, что его пребывание на территории России нежелательно, после чего он отправился в Белоруссию, где его и задержали.

"Насколько нам известно, гражданин Можейко выехал с территории Республики Беларусь в Российскую Федерацию, где предпринимал попытку вылететь в третью страну, однако с учетом принятого ранее российскими правоохранительными органами решения о нежелательности пребывания на территории этой страны правоохранительными органами РФ было отказано ему в выезде с территории РФ и предписано убыть с территории данного государства, - заявил Бегун. - Можейко в установленном порядке выехал с территории России и прибыл в Республику Беларусь, где в последующем и был задержан".

Напомним, задержание произошло 1 октября, после того, как на сайте kp.by вышел его материал об Андрее Зельцере - программисте, который застрелил сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка и был убит в перестрелке с силовиками.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков осудил задержание, но отметил, что речь идет о гражданине Белоруссии. "Де-юре мы не имеем возможности через наше диппредставительство наводить какие-то справки или, тем более, заниматься защитой интересов", - констатировал представитель Кремля.