Дмитрий Песков - об аресте Геннадия Можейко: «Сообщения о ситуации с «Комсомольской правдой» тоже отражены в дайджестах, которые готовятся главе государства»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Дмитрий Сергеевич, вы наверняка уже знаете, что в ночь с 1-го на 2 октября арестован журналист «Комсомольской Правды» в Белоруссии Геннадий Можейко, - обратился наш обозреватель к пресс-секретарю в понедельник, 4 октября. - Он к гражданин Белоруссии, но работник Российского СМИ. По одной из версий, арестован, похищен в Москве, куда приезжал по личным делам. Сейчас Можейко - в СИЗО в Минске. Дома у его родителей в Минске 7 следователей три с половиной часа вели обыск. Все это - за ту безобидную, в принципе, публикацию, из-за которой заблокировали наш сайт «КП» - Беларусь». Вы уже этот факт комментировали в пятницу - сказали, что категорически с этим не согласны. И вот - новое ЧП. Владимир Сунгоркин, наш главный редактор, уже сделал заявление: «Все, что происходит с «Комсомольской правдой» в Белоруссии – произвол». И мы все в редакции Сунгоркина поддерживаем. Пользуясь выходными, -,все, к кому мы обращались, молчат. И в Минске, и в Москве. Обращаемся к вам и к президенту - помогите нам спасти Гену Можейко. Разве для этого (это уже мое личное мнение) мы строим Союз, чтобы охранка хватала журналистов за их работу и бросала за решетку?

Журналист «Комсомольской Правды» в Белоруссии Геннадий Можейко. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Приводим - дословно - ответы пресс-секретаря и дополнительные вопросы журналиста «Комсомольской правды».

- Я могу только сказать, - заметил Песков, - что принимаю к сведению это ваше обращение. Мы не располагаем какой-то доподлинной информацией о том, где произошло задержание журналиста, мы этого просто не знаем.

Вы правильно сказали, и я хочу обратить на это особое внимание, что речь идет именно о гражданине Белоруссии. Поэтому, конечно, де-юре мы не имеем возможности через наше диппредставительство наводить какие-то справки или, тем более, заниматься защитой интересов. Все-таки речь идет о том, что гражданин Белоруссии задержан и находится у специальных служб Белоруссии.

Но, вместе с тем, действительно, мы четко обозначили нашу позицию относительно ограничений в отношении нашего издания, в отношении «Комсомольской правды». Мы с этим не согласны, и мы все-таки ожидаем отмены этих ограничений и обеспечения свободной работы нашего уважаемого издания на территории союзной нам Белоруссии.

- Скажите, пожалуйста, а можно поставить в известность президента? Или, может быть, он в курсе такого ЧП? Или, может быть, я преувеличиваю значимость произошедшего...

- Нет, это действительно… В любом случае, речь идет об аресте журналиста. И, конечно, если это связано с его журналистской деятельностью, то, безусловно, нельзя одобрять такие действия.

Но, еще раз повторяю, мы не знаем деталей, мы не знаем, что вменяется ему в вину.

И, все-таки, речь идет, скажем так, о внутрибелорусском сюжете, и здесь мы, наверное, вряд ли можем что-то детально комментировать.

Что касается президента, то, безусловно, в дайджестах, которые для него готовятся, имеется вся информация, которая широко публиковалась.

- Я правильно понял, что там есть и дайджест сайта «Комсомольской правды», в том числе и заявление Сунгоркина?

- Поскольку это широко публиковалось в разных ресурсах, то, конечно, эти сообщения тоже отражены в дайджестах, которые готовятся главе государства.

- Кстати, спасибо огромное коллегам за солидарность. Спасибо огромное, Дмитрий Сергеевич. Можно завтра вернуться к этому вопросу?

- Ну, если появится какая-то другая информация... Я еще раз повторяю, мы не знаем точно, где он был задержан, кем он был задержан и что вменяется ему в вину.

Официальный представитель Кремля ответил также и на вопросы других журналистов на эти темы...

- Дмитрий Сергеевич, можно уточнение? Поскольку задержан он (Геннадий Можейко) был на территории Российской Федерации, российские спецслужбы были в курсе, согласовано это российской стороной?

- Мы не уверены, что он был задержан на территории Российской Федерации. Мы просто не располагаем этой информацией.

- А будут ли какие-то ответные меры? Потому что все-таки «Комсомольская правда» - это российское средство массовой информации. И когда где-то ущемляются российские СМИ, Российская Федерация обычно принимает зеркальные меры. Будут ли какие-то ответные меры применяться к белорусским СМИ?

- Ну, смотрите. В отличие от многих других ситуаций, у нас все-таки партнерские отношения с Белоруссией, и, слава Богу, у нас есть возможность, в рамках тесного диалога, который имеет место между нашими двумя странами, аргументировано доносить свою позицию о неприятии подобных ограничений в отношении нашего СМИ. Это мы и будем делать.

- Дмитрий Сергеевич, но разве слышат вашу позицию? Вы в пятницу сказали о том, что недопустимо блокировать сайт «Комсомольской правды», и его редактора, точнее, автора задерживают, возможно, даже на территории Российской Федерации.

- Мы будем с этим разбираться. И, конечно же, будем это делать в диалоге с белорусской стороной.

- Сейчас есть ощущение у российской стороны, что белорусская сторона слышит и отвечает? Или пока диалога нет?

- Ну, пока мы не можем сказать, что есть ощущение, что нас слышат. Потому что по-прежнему деятельность «Комсомольской правды» в Белоруссии заблокирована. Ну, и еще раз повторяю, мы продолжим работать с белорусской стороной.

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