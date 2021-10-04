Умер Юрий Райский, кинооператор "Бригады" и "Боя с тенью"

Юрий Райский умер в возрасте 66 лет. Фото: АГН Москва

Советский и российский кинооператор Юрий Райский умер в возрасте 66 лет. Об этом сообщил в Facebook его коллега Владимир Денисов.

"Ушел от нас наш друг, кинооператор Юрий Райский. Вечная наша память", — написал он.

Причина смерти Райского неизвестна. Также пока не называется время и место, где будет проведено прощание с кинооператором.

Напомним, что Юрий Райский с 1980 года работал на "Мосфильме" - там он начал карьеру сначала как второй оператор, а потом и как главный оператор. Он участвовал во многих знаковых для российского зрителя проектах, среди которых сериалы "Бригада", "Убойная сила", "Доктор Рихтер", а также полнометражные фильмы "Орда", "Бой с тенью", "Зал ожидания" и другие.

В некоторых фильмах Райский снялся как актер второго плана. Его можно увидеть в лентах "Дела сердечные" и "Подольские курсанты".

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