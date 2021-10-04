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В мире4 октября 2021 23:42

Главный технолог Facebook: Проблемы в работе соцсети продолжаются

Компания извинилась за неудобства и заверила, что специалисты работают над тем, чтобы устранить неполадки как можно быстрее
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Пользователи по всему миру сообщают о проблемах с работой Facebook

Пользователи по всему миру сообщают о проблемах с работой Facebook

Фото: REUTERS

Проблемы в работе соцсети Facebook продолжаются, однако специалисты работают над тем, чтобы устранить неполадки как можно быстрее. Об этом на своей странице в Twitter сообщил главный технолог компании Майк Шрепфер.

«Приношу искренние извинения всем, кто испытал сложности в результате сбоя сервисов Facebook. Мы столкнулись с сетевыми проблемами, и наши команды работают настолько быстро, насколько возможно, чтобы максимально оперативно все восстановить», - написал главный технолог Facebook.

При этом Майк Шрепфер не указал хотя бы примерное время, когда возобновится работа соцсети, а также не стал уточнять, что именно стало причиной такого серьезного сбоя.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 4 октября большинство крупных интернет-сервисов и социальных сетей, в том числе и Facebook, испытывают проблемы в работе, причина которых пока неизвестна.

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В самом Facebook дают крайне скупые комментарии. Компания лишь извинилась перед пользователями за доставленные неудобства и заверила, что работает над решением проблемы. В чем причина такого глобального сбоя, не ясно даже спустя несколько часов, среди версий – оплошность сотрудников, хакерская атака и саботаж (подробности).