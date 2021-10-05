Псаки: США будут принимать все возможные меры, чтобы сдерживать цены на бензин

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки Фото: REUTERS

Соединенные Штаты намерены принимать все возможные меры, чтобы сдерживать рост цен на бензин для американских потребителей, заявила на брифинге в понедельник, 4 октября, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Хоть мы и не являемся членом ОПЕК, мы продолжим использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, чтобы не допустить повышения цен на бензин для американской общественности», - сказала она.

Джен Псаки добавила, что Вашингтон с этой целью тесно взаимодействует со своими международными партнерами из числа членов Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК).

США, по ее словам, передают, «как делали это несколько месяцев назад, наш призыв найти компромиссное решение», сообщает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 4 октября цена на нефть марки Brent впервые с 2018 года поднялась выше 80,85 доллара за баррель.