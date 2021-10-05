Facebook возобновил работу

Некоторые пользователи смогли войти в свои аккаунты в Facebook Фото: REUTERS

После полуночи во вторник, 5 октября, начал расти трафик социальной сети Facebook, сообщили компании Kentik, которая специализируется на мониторинге сетей. Некоторые пользователи смогли войти в свои аккаунты и в этой соцсети, и в Instagram, но некоторые проблемы остаются.

Директор Kentik по анализу работы интернета Даг Мэдори в интервью газете Washington Post сказал, что крупный сбой в работе популярных сервисов и приложений может быть связан с проблемами протокола динамической маршрутизации BGP. По его словам, это «основа функционирования интернета», которая позволяет маршрутизаторам обмениваться информацией, а в понедельник маршруты BGP Facebook пропали, и теперь приложения соцсети нельзя найти в мировой «паутине», потому что они содержали адреса серверов системы доменных имен соцсети (веб-адреса).

«Что-то произошло внутри Facebook и повредило сетевые настройки, отвечающие за то, как Facebook общается с остальным миром и получает доступ к интернету», - сказала изданию другой эксперт, Кортни Нэш – старший аналитик компании Verica занимающейся вопросами безопасности.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 4 октября большинство крупных интернет-сервисов и социальных сетей, в том числе и Facebook, испытывают проблемы в работе, причина которых пока неизвестна.

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В самом Facebook дают крайне скупые комментарии. Компания лишь извинилась перед пользователями за доставленные неудобства и заверила, что работает над решением проблемы. В чем причина такого глобального сбоя, не ясно даже спустя несколько часов, среди версий – оплошность сотрудников, хакерская атака и саботаж (подробности).