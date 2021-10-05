Сноуден о сбое соцсетей: на один день мир становится более здоровым местом

Эдвард Сноуден на сбоев соцсетей заявил, что мир на один день стал более здоровым местом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки Эдвард Сноуден прокомментировал масштабные сбои в работе социальных сетей.

- Facebook и Instagram таинственным образом отключаются, и на один прекрасный день мир становится более здоровым местом, — написал Сноуден у себя на странице в соцсети Twitter.

Напомним, пользователи Instagram, Facebook и WhatsApp в понедельник, 4 октября, столкнулись со сбоем в работе приложений. Портал Downdetector, обозревающий сбои в работе сайтов и приложений в режиме реального времени, отмечал, что, как указывается в отчетах пользователей, у WhatsApp возникли проблемы с 11:45 по восточному поясному времени. У Instagram - с 11:45 по восточному поясному времени. Проблемы с Facebook начались в 11:44. Также проблемы возникли и у TikTok.

Позже сотрудник Facebook сообщил, что причиной крупного сбоя в работе Facebook, скорее всего, стало обновление протокола динамической маршрутизации.