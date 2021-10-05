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В мире5 октября 2021 7:22

Сноуден о сбое соцсетей: на один день мир становится более здоровым местом

Напомним, проблемы в работе социальных сетей возникли вечером 4 октября
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Эдвард Сноуден на сбоев соцсетей заявил, что мир на один день стал более здоровым местом

Эдвард Сноуден на сбоев соцсетей заявил, что мир на один день стал более здоровым местом

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки Эдвард Сноуден прокомментировал масштабные сбои в работе социальных сетей.

- Facebook и Instagram таинственным образом отключаются, и на один прекрасный день мир становится более здоровым местом, — написал Сноуден у себя на странице в соцсети Twitter.

Напомним, пользователи Instagram, Facebook и WhatsApp в понедельник, 4 октября, столкнулись со сбоем в работе приложений. Портал Downdetector, обозревающий сбои в работе сайтов и приложений в режиме реального времени, отмечал, что, как указывается в отчетах пользователей, у WhatsApp возникли проблемы с 11:45 по восточному поясному времени. У Instagram - с 11:45 по восточному поясному времени. Проблемы с Facebook начались в 11:44. Также проблемы возникли и у TikTok.

Позже сотрудник Facebook сообщил, что причиной крупного сбоя в работе Facebook, скорее всего, стало обновление протокола динамической маршрутизации.