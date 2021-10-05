СК возбудил четыре уголовных дела против подозреваемого в убийстве трех студенток под Оренбургом

Следственный комитет возбудил четыре уголовных дела против подозреваемого в убийстве трех студенток под Оренбургом Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет России сообщил о возбуждении четырех уголовных дел в отношении подозреваемого в убийстве трех студенток медицинского колледжа в городе Гай Оренбургской области.

В сообщении уточняется, что были возбуждены дела по статьям "изнасилование, соединенное с угрозой убийством, совершенное в том числе в отношении несовершеннолетней", "насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством, совершенное в том числе в отношении несовершеннолетней", "умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога, с причинением значительного ущерба", а также "неправомерное завладение автомобилем".

Ранее в пресс-службе Гайского городского суда сообщили, что подозреваемый в убийстве трех студенток медицинского колледжа в городе Гай Оренбургской области Александр Лазарев признал свою вину. Следственный комитет просит заключить Лазарева под стражу на один месяц и 26 суток, так как он был ранее судим за убийство и судимость еще не погашена. Следствие считает, что подозреваемый может скрыться.

Напомним, как писал сайт kp.ru, шокирующее преступление произошло в оренбургском городе Гай 30 сентября 2021 года. Преступник зверски расправился с тремя студентками местного филиала Оркского медицинского колледжа и пытался замести следы с помощью пожара. Когда пожар был потушен, спасатели обнаружили тела девушек.