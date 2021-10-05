В России 5 октября 2021 выявлено 25 110 случаев заражения коронавирусом Фото: Олег УКЛАДОВ

За прошедшие сутки в России выявлено 25 110 случаев заболевания коронавирусом. С начала пандемии в стране COVID-19 заболели 7 637 427 человек, сообщает Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Новые случаи зафиксированы во всех 85 регионах РФ, при этом у 2 110 (8,4%) заболевших коронавирус протекал без клинических проявлений. Наибольшее число заболевших выявлено в Москве, где заразились 3 827 жителей. На втором месте по количеству новых заболеваний Санкт-Петербург – там 1894 случая, на третьем Московская область – 1788.

Кроме того, за сутки в России зафиксированы 895 летальных случаев, полностью выздоровели от коронавируса 18 568 человек. Число выздоровевших пациентов в стране увеличилось до 6 759 059.

Как писал сайт kp.ru, накануне в России зафиксировали 25 781 случай заражения COVID-19.

Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала ужесточить контроль за теми, кто отправлен на самоизоляцию.