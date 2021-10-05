Курс биткоина превысил 50 тысяч долларов впервые с сентября 2021 Фото: REUTERS

Стоимость биткоина впервые с 7 сентября 2021 года поднялся выше 50 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

На 12:50 по московскому времени рост криптовалюты составил 5,22%. В этот момент его цена поднялась до 50 227 долларов.

Как писал сайт kp.ru, в конце сентября 2021 стоимогсть биткоина упала на 3 тысячи долларов после введения Национальным банком Китая полного запрета на транзакции с криптовалютами. Тогда он торговался на уровне 42,5 тысячи долларов.

Напомним, директор по маркетингу криптовалютного пула РОЙ Клуб Сергей Ордин сообщил, что позитивный прогноз по росту биткоина пока оправдывается, и криптовалюта продолжает укрепляться, однако вряд ли в этом году курс поднимется до 100 тысяч долларов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия не готова признать биткоин официальным платежным средством