МВД обязали установить срок запрета пребывания комика Мирзализаде в России Фото: Instagram.com

Замоскворецкий суд Москвы обязал МВД установить для стендап-комика Идрака Мирзализаде срок запрета его пребывания в России, рассказал адвокат осужденного Сергей Бадамшин.

Вместо пожизненного запрета ведомства должно определить для комика «разумный» срок запрета нахождения в стране, передает ТАСС. Между тем сторона защиты намерена обжаловать это решение суда и просить полной отмены запрета пребывания Мирзализаде в России.

Напомним, ранее МВД России приняло решение о пожизненной «нежелательности пребывания» в стране Мирзализаде. Причиной такого решения стала шутка, которую комик озвучил в одном из комедийных шоу. За нее же он был арестован на десять суток по статье о возбуждении межнациональной вражды.

В ведомстве сообщили, что в своем публичном выступлении комик «допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство».