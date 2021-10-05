Самыми богатыми американцами стали Безос, Маск и Цукерберг

Основатель компании Amazon Джефф Безос Фото: REUTERS

Журнал Forbes составил новый рейтинг богатейших американцев. Его возглавил основатель Amazon Джефф Безос, состояние которого составляет 201 миллиард долларов.

Второе место занял основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск с состоянием 190,5 миллиарда долларов. Еще 8 дней назад он обгонял Безоса в рейтинге, однако за это время расстановка сил снова поменялась и он спустился на вторую строчку.

Третье место занял основатель Facebook Марк Цукерберг. Его состояние насчитывает 134,5 миллиарда долларов.

Как отмечает Forbes, состояние 400 самых богатых американцев на данный момент насчитывает 4,5 триллиона долларов.

Как ранее писал сайт kp.ru, основатель Facebook Марк Цукерберг за понедельник, 4 октября, потерял 6,6 миллиарда долларов на фоне глобальных сбоев принадлежащих компании соцсетей и сервисов. В течение дня сбои в работе сервисов Facebook, среди которых Messenger, WhatsApp и Instagram, привели к масштабному обвалу стоимости акций компании.