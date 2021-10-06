Президент Польши призвал НАТО и ЕС отреагировать на ситуацию с "Северным потоком - 2" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

НАТО и Евросоюзу следует задуматься о противостоянии тем "вызовам", которые "может принести" российский газопровод "Северный поток - 2". Об этом во время выступления на Варшавском форуме по безопасности заявил президент Польши Анджей Дуда. Его слова цитирует Polskie Radio 24.

По мнению польского лидера, западные страны должны сделать определенные выводы из допущенных ошибок. В качестве примера Дуда привел провал миссии в Афганистане и завершение строительства "Северного потока -2", который, по его мнению, "является ошибкой стратегического значения для всего трансатлантического сообщества".

- Речь идет о чем-то большем, о предоставлении россиянам возможности стратегического шантажа всего нашего сообщества, шантажа, выходящего далеко за рамки энергетических вопросов, - заявил польский президент.

Ранее глава энергетической компании Uniper Клаус-Дитер Маубах прокомментировал окончание работ над газопроводом "Северный поток - 2". По его словам, время для завершения строительства было выбрано "просто идеально". Трубопровод проходит по дну Балтийского моря от российской Усть-Луги до немецкого Грайфсвальда. Его общая протяженность по двум ниткам составляет 2 460 километров, а мощность - 55 миллиардов кубометров топлива в год.