Лауреатами Нобелевской премии-2021 по химии стали Беньямин Лист и Дэвид Макмиллан

Беньямин Лист и Дэвид У.C. Макмиллан стали лауреатами Нобелевской премии в области химии. Об этом объявили в коммуне Сольна в Швеции в среду, 6 октября 2021. На официальном Youtube-канале Фонда Нобеля ведется прямая трансляция мероприятия.

В сообщении отмечается, что ученые получили награду "за разработку асимметричного органокатализа".

Объявление лауреатов проходит с 4 по 11 октября, а вручение наград запланировано на 10 декабря в рамках Нобелевской недели, которая пройдет с 6 по 12 декабря 2021 года.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции мероприятие проходит в формате онлайн. Лауреаты получат свои награды в тех странах, где они находятся, а не на церемонии в Стокгольме, как это было принято ранее.

Ранее Нобелевскую премию в области физики получили японец Сюкуро Манабе, немец Клаус Хассельманн и итальянец Джорджио Паризи. Манабе и Хассельманна наградили "за физическое моделирование климата Земли, количественную оценку изменчивости и надежное прогнозирование глобального потепления". Паризи получил награду "за открытие взаимодействия беспорядка и флуктуаций в физических системах от атомного до планетарного масштаба".

До этого Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян получили премию в области физиологии и медицины "за открытия рецепторов для температуры и осязания".