Лавров обсудил с МИД Ирана создание формата «3+3» с Турцией, Азербайджаном, Арменией и Грузией Фото: Михаил ФРОЛОВ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил журналистам, что обсуждал с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом создание возможность создания нового формата международного сотрудничества «3+3».

Как пояснил глава российского внешнеполитического ведомства, помимо России и Ирана туда должны войти Турция, Азербайджан, Армения и Грузия.

Как писал сайт kp.ru, ранее Абдоллахиан сообщил, что Тегеран и Москва договорились о встрече президента России Владимира Путина и его иранского коллеги Ибрахима Раиси. В иранском внешнеполитическом ведомстве выразили надежду, что главы государств встретятся в ближайшее время. Политик также назвал Россию стратегическим партнером для Ирана, который занимает приоритетное место во внешней политике страны.

Напомним, ранее Лавров обсудил иранскую ядерную программу с госсекретарем США Энтони Блинкеном.