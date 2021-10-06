Адвокат студентки, сбившей детей в Солнцеве, рассчитывает на смягченный приговор для подзащитной

В Москве дело 18-летней студентки, сбившей маму с тремя маленькими детьми в Солнцеве, дошло до суда. Уже 7 октября в Солнцевском районном суде на скамье подсудимых окажется Валерия Башкирова. Девушке грозит до семи лет тюрьмы.

Адвокат обвиняемой не исключает, что удастся уйти на особый порядок. То есть, обвиняемая признает свою вину и за это получает минимальный срок - 4,5 года. А вот мама одного из потерпевших категорически против.

- По делу планируется особый порядок. В суде не будут исследоваться доказательства. Весь процесс может закончиться за полчаса, - комментирует сайту mk.ru Альберта Якубова

Валерия не только признала свою вину, но и возместила материальный ущерб. Она выплатила по 100 тысяч на погребение детей и по 100 тысяч на лечение пострадавших.

- Кроме того, каждой пострадавшей семье был выплачен миллион рублей, - говорит адвокат.

Девушка дожидается суда в СИЗО. Прощения от пострадавших она пока не получила.

Напомним, авария произошла что 6 июля в Москве на улице Авиаторов. Валерия Башкирова сбила на пешеходном переходе маму с тремя малолетними детьми. Двое мальчиков, 4 и 3 лет, погибли. 4-месячная девочка, которая была в коляске, получила травмы и сотрясение мозга.