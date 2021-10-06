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Политика6 октября 2021 16:41

Лавров сделал замечание иранскому журналисту, помешавшему ему отвечать на вопросы

Во время пресс-конференции корреспондент начал записывать комментарий на камеру
Абдулла ШАКИРОВ
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Лавров сделал замечание иранскому журналисту, помешавшему ему отвечать на вопросы

Лавров сделал замечание иранскому журналисту, помешавшему ему отвечать на вопросы

Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Сергей Лавров сделал замечание иранскому журналисту во время пресс-конференции, проходившей после встречи с главой МИД Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахианом.

Когда Лавров отвечал на вопросы журналистов, иранский корреспондент начал записывать стендап. Глава российского МИД сказал журналисту, что его поведение мешает общению с коллегами, и попросил прекратить запись комментария.

Встреча Лаврова и Абдоллахиана прошла в среду, 6 октября, в Москве. Как писал сайт kp.ru, на ней стороны обсудили возможность создания нового формата международного сотрудничества «3+3» с Турцией, Азербайджаном, Арменией и Грузией.

Кроме того, Тегеран и Москва договорились о встрече президента России Владимира Путина и его иранского коллеги Ибрахима Раиси. Глава МИД Ирана назвал Россию стратегическим партнером для Ирана, который занимает приоритетное место во внешней политике страны.

Лавров попросил журналиста не давать интервью во время его выступления