Лавров сделал замечание иранскому журналисту, помешавшему ему отвечать на вопросы Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Сергей Лавров сделал замечание иранскому журналисту во время пресс-конференции, проходившей после встречи с главой МИД Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахианом.

Когда Лавров отвечал на вопросы журналистов, иранский корреспондент начал записывать стендап. Глава российского МИД сказал журналисту, что его поведение мешает общению с коллегами, и попросил прекратить запись комментария.

Встреча Лаврова и Абдоллахиана прошла в среду, 6 октября, в Москве. Как писал сайт kp.ru, на ней стороны обсудили возможность создания нового формата международного сотрудничества «3+3» с Турцией, Азербайджаном, Арменией и Грузией.

Кроме того, Тегеран и Москва договорились о встрече президента России Владимира Путина и его иранского коллеги Ибрахима Раиси. Глава МИД Ирана назвал Россию стратегическим партнером для Ирана, который занимает приоритетное место во внешней политике страны.