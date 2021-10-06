Путин пока не планирует обсуждать с Вучичем поставки газа в Сербию Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин пока не планирует каких-либо контактов с сербским лидером Александаром Вучичем, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Вучич в среду, 6 октября, заявил, что намерен просить у Путина помощи в связи с резким ростом биржевых цен на газ в Европе.

«Пока в планах нет», – сказал пресс-секретарь российского лидера РИА Новости.

Как писал сайт kp.ru, Вучич хочет передать свою просьбу через вице-премьера России Юрия Борисова, который посетит Белград в четверг, 7 октября. Сербский президент сообщил, что будет просить у Путина «максимально большой процент нефтяной формулы и как можно более низкий процент биржевой формулы».

Напомним, биржевая цена газа в Европе на открытии торгов в среду, 6 октября 2021 года, превысила 1550 долларов за тысячу кубометров, в очередной раз побив исторический рекорд. Позже стоимость газа достигла 1 900 долларов, затем упала почти 1 700 долларов за тысячу кубов.