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Политика6 октября 2021 17:05

Вучич намерен попросить у Путина помощи в решении энергетического кризиса

Белград ждет от Москвы как можно более низкий процент биржевой формулы, сказал сербский лидер
Абдулла ШАКИРОВ
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Президент Сербии Александар Вучич

Президент Сербии Александар Вучич

Фото: REUTERS

Сербия надеется на помощь России в условиях энергетического кризиса, президент страны намерен обратиться с этим вопросом к российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом сербский президент заявил в ходе саммита «ЕС – Западные Балканы» в Словении.

По словам Вучича, он передаст свою просьбу через вице-премьера России Юрия Борисова, который посетит Белград в четверг, 7 октября. Сербский лидер сообщил, что будет просить у Путина «максимально большой процент нефтяной формулы и как можно более низкий процент биржевой формулы». Также политик напомнил, что сейчас цена на газ для Сербии составляет 270 долларов за тысячу кубометров, в то время как на бирже голубое топливо в среду подорожало до 1 900 долларов.

«Те цены, которые сейчас на бирже, не только Сербия, никто не сможет выдержать», – сказал он.

Как отметил Вучич, ситуация на энергетических рынках Европы возникла из-за действий европейских стран, которые вовремя не заключили долгосрочные контракты с «Газпромом». Решение построить «Балканский поток» было правильным и позволило обеспечить Сербию доступным топливом, добавил президент.

Напомним, биржевая цена газа в Европе на открытии торгов в среду, 6 октября 2021 года, превысила 1550 долларов за тысячу кубометров, в очередной раз побив исторический рекорд. Позже стоимость газа достигла 1 900 долларов, затем упала почти 1 700 долларов за тысячу кубов.

Как писал сайт kp.ru, группа из пяти стран Евросоюза выступила с предложением провести тщательное расследование причин рекордного скачка цен на газ в Европе. Инициаторами расследования от ЕС выступают Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция. Также эти пять стран призвали установить общие правила по объемам запасов газа, что, как предполагается, должно смягчить скачки цен на голубое топливо.

Путин заявил, что европейские страны сами виноваты в происходящем сейчас на энергетическом рынке Европы, поскольку перешли от долгосрочных контрактов на поставки газа к биржевой торговле.