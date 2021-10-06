В Москве арестовали гражданского мужа экс-замглавы Минпросвещения Раковой

Экс-замглавы Минпросвещения Марина Ракова Фото: Валерий Шарифулин/фотохост-агентство ТАСС

Тверской суд Москвы арестовал гражданского мужа обвиняемой в мошенничестве бывшей замглавы Минпросвещения РФ Марины Раковой Артура Стеценко. Он пробудет под арестом до 5 декабря 2021 года.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения Стеценко, подозреваемому по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), на срок до 5 декабря", - сообщает пресс-служба суда.

Как ранее писал сайт kp.ru, 6 октября была задержана экс-замглавы Минпросвещения Марина Ракова. Она уехала из дома и несколько дней не выходила на связь после того, как стала подозреваемой по уголовному делу. По версии следствия, будучи замминистра просвещения, Ракова пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования, который нанял в качестве субподрядчика "Шанинку". По двум контрактам работы так и не были выполнены. Ущерб от действий Раковой следствие оценило в 50 миллионов рублей.

Как сообщал ТАСС, гражданский муж Раковой, Артур Стеценко, в период нахождения супруги на должности генерального директора Фонда новых форм развития образования был фиктивно трудоустроен в эту организацию. С 2017 по 2019 годы он получил в качестве зарплаты более 9 миллионов рублей, которые потратит на собственные нужды.

2 октября после побега супруги Артур Стеценко обратился в kp.ru с открытым письмом. В нем он опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что скрылся вместе с женой. Стеценко заявил, что находится дома вместе с детьми.