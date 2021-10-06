Задержана беглая экс-чиновница Минпросвета Марина Ракова

Вице-президент Сбербанка Марина Ракова во время панельной дискуссии в рамках XXIV Петербургского международного экономического форума, июнь 2021 г. Фото: Валерий Шарифулин/фотохост-агентство ТАСС

О поимке Раковой с минимальными подробностями сообщила представитель МВД Ирина Волк. Известно только, что экс-чиновницу доставили в Москву, на Петровку, в столичный главк полиции. Но занимаются ей не городские следователи, а министерские.

Несколько дней о беглянке не было слышно ничего. СМИ, ссылаясь на свои анонимные источники, писали, что бывшая чиновница Минпросвета могла скрыться на Украине. То ли ее видели по дороге в Белоруссию, то ли по дороге в Луганск… Но доказательств не было.

Мы не знаем, где Ракова пряталась, но явно до Незалежной (если она туда вообще направлялась) ей добраться не удалось.

Бросилась в бега после обыска

Марина кинулась в бега на прошлой неделе, после обыска в ее офисе в Сбере (до 4 октября Ракова числилась вице-президентом банка, сейчас ее уже уволили). Задерживать Ракову не стали, несмотря на подозрение в мошенничестве на 50 миллионов рублей. Экс-чиновница должна была прийти на допрос, но к следователь ее так и не дождался. Телефоны оказались отключены. Только после этого женщину объявили в федеральный розыск.

Поначалу сообщали, что вместе с ней скрылся муж и бывший работник «Фонда новых форм развития образования» Артур Стеценко. Эта организация как раз может иметь отношение к преступлению. Однако 2 октября супруг Раковой обратился в «Комсомолку» с открытым письмом.

«Я не прятался и никуда не уходил из дома всю эту неделю, кроме работы днём. Я и сейчас нахожусь у себя дома вместе с детьми» — пояснил он и добавил, что не знает, где находится Ракова.

Следствие проверяет договоры на 1,5 миллиарда рублей

Правоохранители подозревают Марину Ракову в мошенничестве с научными изысканиями для нацпроекта Образование. Тот самый Фонд с 2018 по 2020 год получил от Минпросвета 1,5 млрд. рублей за разную исследовательскую работу. Есть подозрение, что некоторые контракты выполнялись только на бумаге в отчетах.

Дело в том, что Марина Ракова сама с 2017 по 2018 год возглавляла этот ФНФРО. Потом она перебралась в кресло замминистра, а Фонду посыпались заказы. Конкретно сейчас экс-чиновницу взяли за проект «Учитель будущего». Деньги на него выделили, а чего-то конкретного министерство не получило.

Марину Ракову подозревают в мошенничестве во время её работы над реализацией нацпроекта Образование. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Следователи только начали работу. 50 млн. рублей — это вишенка на торте, проверять будут все подряды на 1,5 миллиарда рублей.

Справедливости ради заметим, Марина в министерской жизни появилась не совсем уж на пустом месте. В 2017 году Ракова смогла заинтересовать федеральные власти своим проектом детских технопарков - «Кванториумов». ФНФРО создали как раз для реализации проекта.

Идея с технопарками в правительстве понравилась, и сейчас они строятся по всей стране. Так, к августу 2021 года их было создано 135, а к 2024 году будет 400.

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