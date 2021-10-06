Путин - о биржевой торговле газом: «Это не трусы и галстуки, газ так не торгуется»

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин, говоря о биржевой торговле газом, заявил, что это не часы, трусы и галстуки. Это топливо, подчеркнул президент, продается совсем по другим правилам.

В ходе совещания по вопросам развития энергетики в среду, 6 октября, президент отметил, что биржевая торговля газом не очень эффективна.

"Она не очень эффективна, потому что несет в себе много рисков. Потому что это же не часы, трусы и галстуки, и не машины, и это даже не нефть, которую можно произвести и хранить где угодно, в том числе и в танкерах в ожидании определенной ситуации на рынке. А газ так не торгуется, его нельзя так хранить", - сказал Путин.

Он напомнил, что даже сжиженный природный газ, которым торгуют США, сложен в продаже, так как до момента торгов необходимо его произвести, сжижить, погрузить в танкеры, развести и регазифицировать. Это очень дорогостоящий процесс, подчеркнул Путин, поэтому биржевая продажа газа просто не работает по тем правилам, как в случае с другими товарами.

Как ранее писал сайт kp.ru, Владимир Путин заявил, что Украина, несмотря на сложности в отношениях Москвы и Киева, не должна становиться в затруднительное положение из-за вопросов газа.

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